Зеленський спрогнозував, скільки років залишилось жити Путіну

«Путін не витримає і 10 років»

Російський диктатор Володимир Путін не зможе прожити навіть 10 років, і Україна не зможе повторити долю Сирії. Проти України наразі воює вся армія РФ, і її кістяк вже було знищено воїнами ЗСУ. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Globo.

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Глава держави відповів на питання, чи може Україна повторити шлях Сирії, в якій Російська Федерація веде проксі-війну протягом 30 років.

«Не може. Путін не проживе стільки років. В тому темпі, в якому він воює з нами, він не воював в Сирії. І, хоча там страшні страждання і руйнації, це інша війна. Він не витримає. 30 років його не буде, він помре – це абсолютно зрозуміло. Але і 10 років він не витримає. Він не та вже фігура», – сказав Зеленський.

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Очільник України також назвав помилкою світу те, що не було такого єднання навколо сирійської трагедії, як навколо російсько-української війни.

Раніше Зеленський пояснив, що чекає на Путіна, якщо він спробує окупувати українські порти.