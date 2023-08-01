Суспільний договір у Росії порушено. Чи будуть наслідки для Путіна?

Чим більше Україна буде гамселити по их території, тим швидче буде наближатися наша перемога

Вчорашні «хлопкі» по Москві продовжують системно руйнувати суспільний договір між росіянами та Путіним, який вони уклали більше 20 років тому. «Обмеження свобод в обмін на безпеку».

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Та російським бізнесом: «Ви не лізете в політику, а ми забезпечумо безпеку та можливість грабувати Росію».

Тепер ні безпеки, ні свобод, ні можливості грабувати Росію, через санкції. І навіщо гроші, якщо не можна їми похизуватися на Заході? Великі гроші вимагають визнання.

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Чим більше Україна буде гамселити по их території, тим швидче буде наближатися наша перемога та швидче будуть просуватися перемовини щодо вступу до НАТО або отримання двосторонніх безпекових гарантій з боку багатьох країн. Так побудований світ. Люблять та поважають сильних.

Але для цього потрібен власний ВПК. Бо Захід для цього зброю нам не надасть. І такі пригоди українських безпілотників на просторах Росії повинні траплятися частіше.

Поки гарна робота нашої Армії, спецслужб та всіх причетних до цього!