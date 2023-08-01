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Поплічник Путіна вигадав, як вирішити проблему кадрового голоду в Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Поплічник Путіна вигадав, як вирішити проблему кадрового голоду в Росії
Росія хоче залучати трудових мігрантів із Північної Кореї
фото з відкритих джерел

Росіяни хочуть наймати громадян Північної Кореї для роботи на підприємствах, адже робочих рук критично не вистачає

Російській владі слід залучати до країни мігрантів із Північної Кореї, щоб вирішити проблему кадрового голоду. Таку думку висловив російський депутат, член регіонального відділення партії «Єдина Росія» Олександр Калінін, пишуть російські «Відомості». 

Росії бракує персоналу – співробітників, які виконують базові функції в торгівлі та промисловості, зазначає Калінін. У зв'язку з цим, за його словами, доцільно буде залучити до країни додаткові міграційні потоки. «Ми пропонували і пропонуватимемо ідеї щодо Північної Кореї. Це є вкрай актуальним для Далекого Сходу», – сказав він, маючи на увазі відкриття можливостей для трудової діяльності громадян КНДР.

Видання пише, що Олександр Калінін – член «Єдиної Росії», за сумісництвом є президентом громадської організації «Опора Росії», яка займається питаннями малого та середнього бізнесу.  На виборах 2018 року він був довіреною особою диктатора Володимира Путіна. 

Таким чином влада країни-агресора визнає, що на ринку праці в РФ виник дефіцит кадрів через криваву війну розпочату Росією в Україні. «Сьогодні великий дефіцит спостерігається в обробній промисловості, великий дефіцит в інженерних кадрах», – визнавав на початку липня голова мінпраці Антон Котяков.

Однією з причин підвищення ставки на 1 п. п. Центральний Банк Росії назвав рекордно низьке безробіття та історично високе завантаження потужностей виробництва. Очільниця Банку Росії Ельвіра Набіулліна пояснювала, що в таких умовах подальше зростання виробництва обмежене. За даними моніторингу російського Центробанку, близько 75% компаній у машинобудуванні заявили про нестачу персоналу. 

Після початку мобілізації з кадровим голодом зіткнулася кожна друга компанія в Росії, йшлося у дослідженні ІНП РАН. Причини кадрового голоду – вербування росіян на війну в Україні, масова еміграція тих, хто тікає від мобілізації та розбудова економіки після пандемії, пояснювали фахівці інституту.

Видання зазначає, що мінпраці готує низку заходів, щоб зменшити проблеми на ринку праці. Зокрема відомство планує перенавчати співробітників для роботи на оборонно-промислових підприємствах, розміщувати вакансії на державному порталі «Робота в Росії» та субсидувати найм безробітних.

Нагадаємо, влада КНДР на параді присвяченому 70-й річниці закінчення Корейської війни, що відзначається в Північній Кореї як «День перемоги» показала новітні військові та розвідувальні безпілотні літальні апарати (БПЛА) та міжконтинентальні балістичні ракети. Про це пише Al Jazeera. 

«Стратегічні безпілотні літаки-розвідники та багатоцільові ударні безпілотники, нещодавно розроблені та виготовлені… здійснили демонстраційні польоти, кружляючи в небі над (площею Кім Ір Сена –  «Главком»), подвоївши радість людей, які святкували», – заявила місцева агенція KCNA.

Зокрема, на заході було продемонстровано міжконтинентальну балістичну ракета Hwasong-18 з двигуном на твердому паливі, яку Пхеньян випробував раніше у липні та квітні цього року. Російську делегацію очолив міністр оборони РФ, та поплічник диктатора Путіна Сергій Шойгу.

«Враховуючи потребу Росії в боєприпасах для її незаконної війни в Україні та готовність Кім Чен Ина особисто провести для російського міністра оборони екскурсію по виставці озброєнь Північної Кореї, держави-члени ООН повинні посилити пильність у спостереженні та покаранні за порушення санкцій», – пише  Al Jazeera. За словами джерел видання, своїм парадом Північна Корея нібито «хоче налякати світ». 

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Теги: росія еміграція влада ракета робота безробіття Сергій Шойгу Північна Корея військові партії депутат міністр балістичні ракети

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