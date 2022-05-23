Стала відома доля пораненої жінки з Чугуєва, фото якої облетіло світ

Олена Курило опинилася на перших шпальтах світових медіа

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко побував у місті Чугуїв, що на Харківщині – оглянув зруйновані в перший день війни багатоповерхівки.

«Тут сталися десятки трагедій кожної окремої родини. Тут загинув неповнолітній хлопчик, який став ледь не першої дитиною з 232 чиє життя забрали окупанти», – поділився враженнями Тимошенко.

Також він розповів історію Олени Курило, фото якої облетіло весь світ. Жінка опинилася на перших шпальтах світових медіа, як «обличчя війни». Вона отримала поранення через обстріл. Її тіло було посічене осколками скла, частина яких потрапила в очі.

Олена Курило залишалася в осадженому Чугуєві не маючи можливості отримати належне лікування. В кінці березня вона разом з дочкою поїхала в Польщу в спеціалізовану клініку, де лікарі повертають їй зір.

«Але вона мріє повернутися додому, в свій рідний Чугуєв, де жінка працювала у дитячому садочку», – підсумував заступник голови Офісу президента.

Нагадаємо, у звільнених від окупантів населених пунктах Харківської області люди можуть отримати пенсії відразу за кілька місяців. Зробити це можна у відділеннях «Укрпошти», які поновили роботу, або у мобільних відділеннях.

Раніше Кирило Тимошенко повідомив, що для отримання відшкодування втрати будинку чи квартири внаслідок бойових дій потрібно подати заяву в застосунку ДІЯ.