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    Події в Україні

    РФ кинула на захоплення Луганщини понад 12 тис. військових

    Російські війська ведуть наступальні дії на Луганщині - РФ кинула на захоплення Луганщини понад 12 тис. військових
    Російські війська ведуть наступальні дії на Луганщині
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Росіяни обстрілюють усю територію Луганської області

    Росія стягнула на Луганщину 25 батальйонних тактичних груп. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Арифметика проста: 25 БТГ по, орієнтовно, 500 вбивць кожен = 12 500 рашистів збираються захоплювати Луганщину», – сказав він.

    Гайдай зазначив, що ситуація в Луганській області надскладна.

    «Обстрілюється вся територія. Сєвєродонецьк знищується. У Тошківці ЗСУ росіян вибили та закріпили свої позиції. Евакуація ускладнена. Ризикована», – повідомив голова Луганської ОВА.

    Сьогодні в старому районі Сєвєродонецька поліцейські виявили поранену 58-річну жінку. На місці їй надали домедичну допомогу та викликали медиків. На шляху до лікарні автомобіль потрапив під обстріл. Жінка померла в лікарні.

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    РФ кинула на захоплення Луганщини понад 12 тис. військових
    РФ кинула на захоплення Луганщини понад 12 тис. військових
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Також Гайдай повідомив, що 23 травня до Сєвєродонецька завезено засоби індивідуальної безпеки, павербанки, зарядні пристрої на сонячних батареях. Очікуються фільтри для води.

    Очільник Луганської ОВА закликав мешканців області перебувати постійно в укриттях.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    РФ кинула на захоплення Луганщини понад 12 тис. військових