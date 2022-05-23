РФ кинула на захоплення Луганщини понад 12 тис. військових

Росіяни обстрілюють усю територію Луганської області

Росія стягнула на Луганщину 25 батальйонних тактичних груп. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Арифметика проста: 25 БТГ по, орієнтовно, 500 вбивць кожен = 12 500 рашистів збираються захоплювати Луганщину», – сказав він.

Гайдай зазначив, що ситуація в Луганській області надскладна.

«Обстрілюється вся територія. Сєвєродонецьк знищується. У Тошківці ЗСУ росіян вибили та закріпили свої позиції. Евакуація ускладнена. Ризикована», – повідомив голова Луганської ОВА.

Сьогодні в старому районі Сєвєродонецька поліцейські виявили поранену 58-річну жінку. На місці їй надали домедичну допомогу та викликали медиків. На шляху до лікарні автомобіль потрапив під обстріл. Жінка померла в лікарні.

Також Гайдай повідомив, що 23 травня до Сєвєродонецька завезено засоби індивідуальної безпеки, павербанки, зарядні пристрої на сонячних батареях. Очікуються фільтри для води.

Очільник Луганської ОВА закликав мешканців області перебувати постійно в укриттях.