Курс валют 30 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,52 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 30 жовтня 2026 року. Порівняно з 29 жовтня, долар та євро подешевшали, а злотий подорожчав. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,52 грн, євро – 50,67 грн, польського злотого – 11,53 грн.
Курс валют станом на 30 жовтня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,5293 ↓
|50,6796 ↓
|60,6491 ↑
|11,5328 ↑
|54,9492 ↑
|
Ощадбанк
|45,45 / 45,98
|50,50 / 51,40
|59,30 / 61,40
|11,20 / 11,80
|53,60 / 55,50
|
Приватбанк
|45,4 / 45,87
|50,65 / 51,28
|60,6 / 61,34
|11,48 / 11,69
|-
|
ПУМБ
|45,30 / 45,90
|50,50 / 51,20
|59,90 / 61,30
|11,35 / 11,65
|-
|
monobank
|45,51 / 45,86
|50,57 / 51,27
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|45,20 / 46,95
|50,60 / 51,30
|58,50 / 62,20
|10,90 / 11,90
|52,50 / 56,30
|
OTP Bank
|45,21 / 45,60
|50,22 / 51,40
|60,15 / 61,41
|-
|54,43 / 55,51
|
Укрсиббанк
|45,40 / 45,99
|50,55 / 51,45
|59,55 / 61,85
|-
|53,85 / 55,85
За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів та швейцарський франк подорожчали, а польський злотий подешевшав.
Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
Читайте також:
- Гривня під керованим захистом, або Як валютні інтервенції формують монетарну «стабільність» України
- Інфляція прискорюється: хто відповідальний за неї?
- Зовнішній економічний фронт України: найбільш тривожна тенденція
- Про ціни та вартість життя в Україні. Як рятувати ситуацію?
- Падіння ВВП – попередження Україні. Де межа виживання та який новий економічний курс?
Коментарі — 0