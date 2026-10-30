Курс валют 30 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,52 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 30 жовтня 2026 року. Порівняно з 29 жовтня, долар та євро подешевшали, а злотий подорожчав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,52 грн, євро – 50,67 грн, польського злотого – 11,53 грн.

Курс валют станом на 30 жовтня 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 45,5293 ↓ 50,6796 ↓ 60,6491 ↑ 11,5328 ↑ 54,9492 ↑ Ощадбанк 45,45 / 45,98 50,50 / 51,40 59,30 / 61,40 11,20 / 11,80 53,60 / 55,50 Приватбанк 45,4 / 45,87 50,65 / 51,28 60,6 / 61,34 11,48 / 11,69 - ПУМБ 45,30 / 45,90 50,50 / 51,20 59,90 / 61,30 11,35 / 11,65 - monobank 45,51 / 45,86 50,57 / 51,27 - - - Райффайзен 45,20 / 46,95 50,60 / 51,30 58,50 / 62,20 10,90 / 11,90 52,50 / 56,30 OTP Bank 45,21 / 45,60 50,22 / 51,40 60,15 / 61,41 - 54,43 / 55,51 Укрсиббанк 45,40 / 45,99 50,55 / 51,45 59,55 / 61,85 - 53,85 / 55,85

* курс валют станом на 09:10 30 жовтня 2026 року

За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів та швейцарський франк подорожчали, а польський злотий подешевшав.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.