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Обшуки ні до чого? Директорка департаменту ліцензування НБУ пояснила, чому звільняється

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Обшуки ні до чого? Директорка департаменту ліцензування НБУ пояснила, чому звільняється
Софіна працює в НБУ з 2022 року
фото: Daria Sofina/Facebook

Софіна: Це були роки складної та цікавої роботи, і результатів, якими я пишаюсь

Директорка департаменту ліцензування Національного банку України Дар’я Софіна заявила, що подала заяву про звільнення з посади за власним бажанням 10 днів тому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Facebook.

«Десять днів тому я подала заяву про звільнення з Національного банку за власним бажанням. Це моє особисте рішення, про яке знали і колектив, і Правління НБУ. Жодних слідчий дій чи процесуального статусу щодо мене, чи команди. Національний банк комунікує про зміни в менеджменті за встановленою процедурою. Таке повідомлення планувалося наступного тижня – після завершення визначеного законом строку у чотирнадцять днів і фактичного вивільнення посади», – написала Софіна.

Обшуки ні до чого? Директорка департаменту ліцензування НБУ пояснила, чому звільняється фото 1

Зокрема, Дар’я Софіна прокоментувала чутки про свій виїзд за кордон.

«Щодо нібито мого виїзду з країни – цей текст я пишу зі свого робочого місця в Національному банку. Тут я працюю з 2022 року. Спочатку – над санкційною політикою проти РФ у складі Департаменту фінансового моніторингу, з 2024 року – в команді ліцензування. Майже все своє життя я працюю на державу, останні десять років – на керівних посадах в урядових структурах. Мені не 23 роки. Мій фах – це робота з даними. Супроводження авторизаційних процесів на ринку – перевірка ключових осіб, M&A, активів та структур власності, виявлення звʼязків. Це були роки складної та цікавої роботи, і результатів, якими я пишаюсь», – наголосила Софіна.

Зауважимо, що видання UA.News із посиланням на власні джерела повідомлялося, що начебто Дар’я Софіна звільнилася з посади за дві доби до обшуків НАБУ та виїхала за кордон. За даними медіа, Софіна нібито фігурує в одному з епізодів справи, пов’язаної з державним «Сенс банком».

Нагадаємо, 21 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) провели обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників установи. Водночас правоохоронці не уточнили, кого саме стосуються слідчі дії.

Згодом голова Національного банку Андрій Пишний прокоментував обшуки. Він наголосив, що продовжує виконувати обов’язки голови Національного банку України.

Теги: Нацбанк НБУ НАБУ обшук

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