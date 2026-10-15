Євро та долар подешевшали. Курс валют на 15 жовтня 2026 року

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,98

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 15 жовтня 2026 року. Порівняно з 14 жовтня, долар і євро подешевшали, а польський злотий незначно подорожчав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,98, євро – 50,34 грн, польського злотого – 11,52 грн.

Курс валют станом на 15 жовтня 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 44,9801 ↓ 50,3453 ↓ 59,6643 ↓ 11,5297 ↑ 53,9899 ↓ Ощадбанк 44,75 / 45,25 50,05 / 50,80 58,40 / 60,40 11,05 / 11,70 53,10 / 54,60 Приватбанк 44,7 / 45,24 50,1 / 50,76 59,18 / 59,88 11,47 / 11,61 - ПУМБ 44,80 / 45,40 50,10 / 50,80 58,80 / 60,20 11,30 / 11,60 - monobank 44,85 / 45,24 49,90 / 50,70 - - - Райффайзен 44,80 / 45,20 49,90 / 50,50 57 / 60,40 10,80 / 11,80 51 / 54,70 OTP Bank 44,83 / 45,12 49,60 / 50,50 58,81 / 59,92 11,35 / 11,54 53,24 / 54,16 Укрсиббанк 44,80 / 45,35 50,10 / 51 58,55 / 60,75 - 53 / 55

* курс валют станом на 09:17 15 жовтня 2026 року

За тиждень долар США, швейцарський франк, британський фунт стерлінгів, євро і польський злотий подорожчали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.