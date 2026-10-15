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Євро та долар подешевшали. Курс валют на 15 жовтня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Євро та долар подешевшали. Курс валют на 15 жовтня 2026 року
Національний банк оновив офіційний курс валют на 15 жовтня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,98

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 15 жовтня 2026 року. Порівняно з 14 жовтня, долар і євро подешевшали, а польський злотий незначно подорожчав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,98, євро – 50,34 грн, польського злотого – 11,52 грн.

Курс валют станом на 15 жовтня 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 44,9801  50,3453  59,6643 11,5297 53,9899 
Ощадбанк Ощадбанк
 44,75 / 45,25 50,05 / 50,80 58,40 / 60,40 11,05 / 11,70 53,10 / 54,60
Приватбанк Приватбанк
 44,7 / 45,24 50,1 / 50,76 59,18 / 59,88 11,47 / 11,61 -
ПУМБ ПУМБ
 44,80 / 45,40 50,10 / 50,80 58,80 / 60,20 11,30 / 11,60 -
monobank monobank
 44,85 / 45,24 49,90 / 50,70 - - -
Райффайзен Райффайзен
 44,80 / 45,20 49,90 / 50,50 57 / 60,40 10,80 / 11,80 51 / 54,70
OTP Bank OTP Bank
 44,83 / 45,12 49,60 / 50,50 58,81 / 59,92 11,35 / 11,54 53,24 / 54,16
Укрсиббанк Укрсиббанк
 44,80 / 45,35 50,10 / 51 58,55 / 60,75 - 53 / 55
* курс валют станом на 09:17 15 жовтня 2026 року

За тиждень долар США, швейцарський франк, британський фунт стерлінгів, євро і польський злотий подорожчали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: курс валют гроші НБУ Нацбанк валюта

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