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Долар та євро різко подорожчали: курс валют на 27 жовтня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Долар та євро різко подорожчали: курс валют на 27 жовтня 2026
Національний банк оновив офіційний курс валют на 27 жовтня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,53 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 27 жовтня 2026 року. Порівняно з 26 жовтня, долар, євро та злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,53 грн (було 45,20 грн), євро – 50,95 грн (було 50,57 грн), польського злотого – 11,56 грн (було 11,51 грн).

Курс валют станом на 27 жовтня 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 45,5382 50,9527 60,8199 11,5669 55,1737
Ощадбанк Ощадбанк
 45,45 / 45,95 50,50 / 51,55 59,30 / 61,40 11,20 / 11,80 53,80 / 55,70
Приватбанк Приватбанк
 45,4 / 45,87 50,68 / 51,28 60,52 / 61,34 11,5 / 11,72 -
ПУМБ ПУМБ
 45,40 / 46 50,80 / 51,50 60 / 61,40 11,40 / 11,70 -
monobank monobank
 45,45 / 45,85 50,70 / 51,27 - - -
Райффайзен Райффайзен
 45,50 / 46 50,50 / 51,55 58,50 / 62,20 10,90 / 11,90 52,50 / 56,30
OTP Bank OTP Bank
 45,51 / 45,80 50,57 / 51,60 60,45 / 61,58 - 54,75 / 55,70
Укрсиббанк Укрсиббанк
 45,20 / 45,80 50,50 / 51,50 59,20 / 61,70 - 53,75 / 55,75
* курс валют станом на 09:22 27 жовтня 2026 року

За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів та швейцарський франк та польський злотий подорожчали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: курс валют гроші НБУ Нацбанк валюта

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