Долар та євро різко подорожчали: курс валют на 27 жовтня 2026
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,53 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 27 жовтня 2026 року. Порівняно з 26 жовтня, долар, євро та злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,53 грн (було 45,20 грн), євро – 50,95 грн (було 50,57 грн), польського злотого – 11,56 грн (було 11,51 грн).
Курс валют станом на 27 жовтня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,5382 ↑
|50,9527 ↑
|60,8199 ↑
|11,5669 ↑
|55,1737 ↑
|
Ощадбанк
|45,45 / 45,95
|50,50 / 51,55
|59,30 / 61,40
|11,20 / 11,80
|53,80 / 55,70
|
Приватбанк
|45,4 / 45,87
|50,68 / 51,28
|60,52 / 61,34
|11,5 / 11,72
|-
|
ПУМБ
|45,40 / 46
|50,80 / 51,50
|60 / 61,40
|11,40 / 11,70
|-
|
monobank
|45,45 / 45,85
|50,70 / 51,27
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|45,50 / 46
|50,50 / 51,55
|58,50 / 62,20
|10,90 / 11,90
|52,50 / 56,30
|
OTP Bank
|45,51 / 45,80
|50,57 / 51,60
|60,45 / 61,58
|-
|54,75 / 55,70
|
Укрсиббанк
|45,20 / 45,80
|50,50 / 51,50
|59,20 / 61,70
|-
|53,75 / 55,75
За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів та швейцарський франк та польський злотий подорожчали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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