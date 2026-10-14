Долар, євро та злотий подорожчали: курс валют на 14 жовтня 2026
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,08
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 14 жовтня 2026 року. Порівняно з 13 жовтня, долар, євро та польський злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,08, євро – 50,43 грн, польського злотого – 11,52 грн.
Курс валют станом на 14 жовтня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,0802 ↑
|50,4380 ↑
|59,7092 ↑
|11,5245 ↑
|54,1543 ↑
|
Ощадбанк
|44,85 / 45,38
|50,15 / 50,95
|58,45 / 60,45
|11,05 / 11,70
|53,20 / 54,70
|
Приватбанк
|44,8 / 45,24
|50,21 / 51,02
|59,46 / 60,24
|11,49 / 11,60
|-
|
ПУМБ
|44,90 / 45,50
|50,30 / 51,00
|58,90 / 60,30
|11,35 / 11,65
|-
|
monobank
|44,90 / 45,24
|50,30 / 51
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,85 / 45,30
|50 / 50,80
|57,20 / 60,70
|10,80 / 11,80
|51,50 / 55,10
|
OTP Bank
|44,92 / 45,25
|50,01 / 51
|59,31 / 60,50
|11,46 / 11,66
|53,74 / 54,72
|
Укрсиббанк
|44,80 / 45,39
|50,15 / 51,05
|58,55 / 60,80
|-
|53 / 55
За тиждень долар США, швейцарський франк і британський фунт стерлінгів подорожчали, а євро і польський злотий подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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