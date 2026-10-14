Долар, євро та злотий подорожчали: курс валют на 14 жовтня 2026

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,08

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 14 жовтня 2026 року. Порівняно з 13 жовтня, долар, євро та польський злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,08, євро – 50,43 грн, польського злотого – 11,52 грн.

Курс валют станом на 14 жовтня 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 45,0802 ↑ 50,4380 ↑ 59,7092 ↑ 11,5245 ↑ 54,1543 ↑ Ощадбанк 44,85 / 45,38 50,15 / 50,95 58,45 / 60,45 11,05 / 11,70 53,20 / 54,70 Приватбанк 44,8 / 45,24 50,21 / 51,02 59,46 / 60,24 11,49 / 11,60 - ПУМБ 44,90 / 45,50 50,30 / 51,00 58,90 / 60,30 11,35 / 11,65 - monobank 44,90 / 45,24 50,30 / 51 - - - Райффайзен 44,85 / 45,30 50 / 50,80 57,20 / 60,70 10,80 / 11,80 51,50 / 55,10 OTP Bank 44,92 / 45,25 50,01 / 51 59,31 / 60,50 11,46 / 11,66 53,74 / 54,72 Укрсиббанк 44,80 / 45,39 50,15 / 51,05 58,55 / 60,80 - 53 / 55

* курс валют станом на 10:47 14 жовтня 2026 року

За тиждень долар США, швейцарський франк і британський фунт стерлінгів подорожчали, а євро і польський злотий подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.