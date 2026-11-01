Курс валют 1 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,52 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 1 листопада 2026 року. Порівняно з 31 жовтня, ціна валюти не змінилася. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,52 грн, євро – 50,67 грн, польського злотого – 11,53 грн.

Курс валют станом на 1 листопада 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 45,5293 50,6796 60,6491 11,5328 54,9492 Ощадбанк 45,30 / 45,95 50,45 / 51,45 - - - Приватбанк 45,35 / 45,87 50,53 / 51,28 60,7 / 61,34 11,48 / 11,66 - ПУМБ 45,20 / 45,80 50,60 / 51,30 60 / 61,40 11,40 / 11,70 - monobank 45,45 / 45,85 50,57 / 51,27 - - - Райффайзен 45,20 / 45,90 50,60 / 51,15 58,50 / 62,20 10,90 / 11,90 52,50 / 56,30 OTP Bank 45,20 / 45,55 50,28 / 50,95 60,20 / 61,41 11,39 / 11,59 54,51 / 55,54 Укрсиббанк 45,35 / 45,95 50,60 / 51,60 59,75 / 62,10 - 54,25 / 56,25

* курс валют станом на 09:18 1 листопада 2026 року

За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів та швейцарський франк подорожчали, а польський злотий подешевшав.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.