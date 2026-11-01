Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Курс валют 1 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Курс валют 1 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 1 листопада 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,52 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 1 листопада 2026 року. Порівняно з 31 жовтня, ціна валюти не змінилася. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,52 грн, євро – 50,67 грн, польського злотого – 11,53 грн.

Курс валют станом на 1 листопада 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 45,5293  50,6796  60,6491  11,5328  54,9492
Ощадбанк Ощадбанк
 45,30 / 45,95 50,45 / 51,45 - - -
Приватбанк Приватбанк
 45,35 / 45,87 50,53 / 51,28 60,7 / 61,34 11,48 / 11,66 -
ПУМБ ПУМБ
 45,20 / 45,80 50,60 / 51,30 60 / 61,40 11,40 / 11,70 -
monobank monobank
 45,45 / 45,85 50,57 / 51,27 - - -
Райффайзен Райффайзен
 45,20 / 45,90 50,60 / 51,15 58,50 / 62,20 10,90 / 11,90 52,50 / 56,30
OTP Bank OTP Bank
 45,20 / 45,55 50,28 / 50,95 60,20 / 61,41 11,39 / 11,59 54,51 / 55,54
Укрсиббанк Укрсиббанк
 45,35 / 45,95 50,60 / 51,60 59,75 / 62,10 - 54,25 / 56,25
* курс валют станом на 09:18 1 листопада 2026 року

За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів та швейцарський франк подорожчали, а польський злотий подешевшав.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

Читайте також 👉 Перше інтерв’ю нового прем’єра. Сергій Корецький – про зиму, наслідки російських ударів для бізнесу та діру в бюджеті

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

Читайте також:

Теги: курс валют гроші НБУ Нацбанк валюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Павло Зібров пригадав, як дочка почала працювати його менеджеркою
Павло Зібров розказав, скільки платить своїй дочці-менеджерці
20 жовтня, 10:09
Офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища відбулося 29 серпня 2025 року
Хто краде гроші на будівництві військового кладовища під Києвом? Учасник мегапроєкту зробив сенсаційну заяву (документ)
19 жовтня, 22:37
Банки мають не лише попереджати клієнтів про шахрайство, а й запобігати підозрілим переказам
Як повернути гроші, переказані шахраям? МВФ і Світовий банк пропонують революційні зміни
21 жовтня, 11:52
За даними ЗМІ, під час обшуку в голови Нацбанку вилучили два особисті мобільні телефони
Пишний подав у відставку? Нацбанк зробив заяву
21 жовтня, 15:16
Сергій Бескрестнов розповів, як військові контролюватимуть роботу приватних засобів ППО
Бізнес зможе купувати ППО, але керуватимуть нею військові – Флеш
29 жовтня, 16:58
Поки нафтові компанії збільшували доходи, споживачі у США зіткнулися зі значно більшими витратами
Прибутки нафтових компаній США різко зросли через війну з Іраном
30 жовтня, 23:45

Особисті фінанси

Ціни на пальне 1 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 1 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 31 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 31 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 31 жовтня 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 31 жовтня 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вистачить не всім: Кабмін назвав кількість родин, які отримають житлові ваучери у 2027 році
Вистачить не всім: Кабмін назвав кількість родин, які отримають житлові ваучери у 2027 році
825 штрафів. Водій встановив рекорд за кількістю порушень ПДР у 2026 році
825 штрафів. Водій встановив рекорд за кількістю порушень ПДР у 2026 році
Курс валют 30 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 30 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2026
142K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
Вчора, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
30 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua