Курс валют 1 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,52 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 1 листопада 2026 року. Порівняно з 31 жовтня, ціна валюти не змінилася. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,52 грн, євро – 50,67 грн, польського злотого – 11,53 грн.
Курс валют станом на 1 листопада 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,5293
|50,6796
|60,6491
|11,5328
|54,9492
|
Ощадбанк
|45,30 / 45,95
|50,45 / 51,45
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|45,35 / 45,87
|50,53 / 51,28
|60,7 / 61,34
|11,48 / 11,66
|-
|
ПУМБ
|45,20 / 45,80
|50,60 / 51,30
|60 / 61,40
|11,40 / 11,70
|-
|
monobank
|45,45 / 45,85
|50,57 / 51,27
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|45,20 / 45,90
|50,60 / 51,15
|58,50 / 62,20
|10,90 / 11,90
|52,50 / 56,30
|
OTP Bank
|45,20 / 45,55
|50,28 / 50,95
|60,20 / 61,41
|11,39 / 11,59
|54,51 / 55,54
|
Укрсиббанк
|45,35 / 45,95
|50,60 / 51,60
|59,75 / 62,10
|-
|54,25 / 56,25
За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів та швейцарський франк подорожчали, а польський злотий подешевшав.
Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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