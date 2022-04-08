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    Події в Україні

    Миколаївська область майже вільна від окупантів – Кім

    Рашисти обстрілюють Миколаїв зі &laquo;Смерчів&raquo;, щоб посіяти паніку, а самі бояться, коли ми почнемо наступ &ndash; голова ОВА - Миколаївська область майже вільна від окупантів – Кім
    Рашисти обстрілюють Миколаїв зі «Смерчів», щоб посіяти паніку, а самі бояться, коли ми почнемо наступ – голова ОВА
    фото: Радіо Свобода

    Росіяни залишилися лише у декількох місцях в області

    Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім розповів, що область майже повністю відбили від окупантів. Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

    «Снігурівка і кілька сіл на півдні… Але через те, що ці потвори нічого не можуть зробити, вони обстрілюють наше місто дистанційно зі «Смерчів», щоб посіяти паніку серед людей і завдати максимальної шкоди цивільним», – розповів Кім.

    Водночас рашисти поширюють фейки.

    «Мовляв, ми тут йдемо, у нас 1000 танків, 700 ракетниць, 5 тис. людей, але їх там нема. Вони, навпаки, передислокуються, техніку вже не кидають – вивозять ремонтувати. Окопуються, сидять в окопах, с*уть і чекають, що ми на них нападатимемо. Підло воюють, б’ють по цивільних», – додав Кім.

    Нагадаємо, Кім розповів, які будівлі зазнали найбільших руйнувань у Миколаєві .

    Раніше росіяни розбомбили залізничний вокзал у Миколаєві.

    Як відомо, 5 квітня окупанти обстріляли дитячу лікарню в Миколаєві (відео).

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    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Миколаївська область майже вільна від окупантів – Кім