Миколаївська область майже вільна від окупантів – Кім

Рашисти обстрілюють Миколаїв зі «Смерчів», щоб посіяти паніку, а самі бояться, коли ми почнемо наступ – голова ОВА

Росіяни залишилися лише у декількох місцях в області

Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім розповів, що область майже повністю відбили від окупантів. Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

«Снігурівка і кілька сіл на півдні… Але через те, що ці потвори нічого не можуть зробити, вони обстрілюють наше місто дистанційно зі «Смерчів», щоб посіяти паніку серед людей і завдати максимальної шкоди цивільним», – розповів Кім.

Водночас рашисти поширюють фейки.

«Мовляв, ми тут йдемо, у нас 1000 танків, 700 ракетниць, 5 тис. людей, але їх там нема. Вони, навпаки, передислокуються, техніку вже не кидають – вивозять ремонтувати. Окопуються, сидять в окопах, с*уть і чекають, що ми на них нападатимемо. Підло воюють, б’ють по цивільних», – додав Кім.

Нагадаємо, Кім розповів, які будівлі зазнали найбільших руйнувань у Миколаєві .

Раніше росіяни розбомбили залізничний вокзал у Миколаєві.

Як відомо, 5 квітня окупанти обстріляли дитячу лікарню в Миколаєві (відео).

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