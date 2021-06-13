Не дощами єдиними: на неділю синоптики прогнозують град і шквали

У Києві в неділю прогнозують короткочасні дощі, температура буде близько 20°

У Карпатах вдень похолодає до 10-15°

У неділю, 13 червня, в Україні очікуються дощі та грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«Хмарно з проясненнями. Вночі у західних областях значні, у Вінницькій, Житомирській, місцями Київській областях помірні дощі, на решті території без опадів; вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, на заході та південному заході країни пориви 15-20 м/с», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що температура вночі становитиме 11-16°, на узбережжі морів до 18°; вдень 18-23°, у південній частині, східних та місцями центральних областях 22-27°. Натомість у Карпатах пройдуть вночі сильні, вдень помірні дощі, температура вночі 6-11°, вдень 10-15°.

У Києві сьогодні вдень прогнозують короткочасні дощі, вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 13-15°, вдень буде близько 20°.

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