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    Не дощами єдиними: на неділю синоптики прогнозують град і шквали

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    У Києві в неділю прогнозують короткочасні дощі, температура буде близько 20&deg; - Не дощами єдиними: на неділю синоптики прогнозують град і шквали
    У Києві в неділю прогнозують короткочасні дощі, температура буде близько 20°
    Фото: Главком

    У Карпатах вдень похолодає до 10-15°

    У неділю, 13 червня, в Україні очікуються дощі та грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «Хмарно з проясненнями. Вночі у західних областях значні, у Вінницькій, Житомирській, місцями Київській областях помірні дощі, на решті території без опадів; вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, на заході та південному заході країни пориви 15-20 м/с», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що температура вночі становитиме 11-16°, на узбережжі морів до 18°; вдень 18-23°, у південній частині, східних та місцями центральних областях 22-27°. Натомість у Карпатах пройдуть вночі сильні, вдень помірні дощі, температура вночі 6-11°, вдень 10-15°.

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    У Києві сьогодні вдень прогнозують короткочасні дощі, вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 13-15°, вдень буде близько 20°.

    Зазначимо, напередодні Одесу накрила шалена злива. Автівку поліцейських забрав потік води (відео).

    Як відомо, в Україні увесь тиждень вирує негода. Так, у Запоріжжі днями смерч пошматував будинки.

    У Кіровоградській області в кількох населених пунктах випав великий град, який пошкодив урожай на городах.

    Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

    Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Величезний град випав також у Харкові.

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    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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    Не дощами єдиними: на неділю синоптики прогнозують град і шквали