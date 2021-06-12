Одесу накрила шалена злива. Автівку поліцейських забрав потік води (відео)

Очевидці зняли на відео, як машину поліції забирає потоком води

В Одесі 12 червня вулиці моментально перетворилися на річки

В Одесі 12 червня пройшла потужна злива, яка тривала 15 хвилин. Цього часу вистачило, щоби рівень води піднявся настільки різко, що поліцейське авто пливло вулицями, як човен. Про це пише сайт Думская.

В Одесі випало 28 міліметрів опадів. Затопленими виявилися вулиці Балківська, Середньофонтанська, Приморська, Мельницька, Дерибасівська й ще кілька в центрі міста.

Очевидці розповіли, що системи зливу не справлялися з таким натиском води і вулиці моментально перетворилися на річки.

«У місцях масового скупчення води працює спецтехніка КП «Міські дороги», – повідомили в мерії.

Очевидці також зняли на відео, як машину поліції просто забирає потоком води.

Крім того, зафіксували безліч інших наслідків негоди. Через вибух на електропідстанції район Черьомушки й частина Фонтана залишилися без води і світла. Аварійні бригади працюють над відновленням комунікацій.

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