Не вірить у небесне заступництво? Кирило вийшов до прихожан із охороною (фото)

Московського патріарха охороняли міцні чоловіки в чорних костюмах

Московського патріарха Кирила висміяли у мережі через охорону. Предстоятель Російської православної церкви вийшов до вірян у супроводі щонайменше чотирьох міцних високих чоловіків у чорних костюмах.

«Патріарх Кірілл» доволі прозоро натякає, що віра у небесне заступництво – для дурних прихожан. А насправді «береженного товарищ майор бережет», – написав Олександр Соколенко.

Раніше предстоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України.

«Вісім років на Донбасі йде придушення, винищення людей. Вісім років страждань і весь світ мовчить. Ми знаємо, що наші брати та сестри реально страждають, більше того, за свою вірність церкві можуть постраждати», – сказав Кирило, не наводячи при цьому конкретних фактів, які б могли підтвердити його слова.

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