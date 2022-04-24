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    Світом шириться гепатит невідомого походження: де його вже виявили

    Більшість випадків нового захворювання зареєстрували в країнах Європейського регіону - Світом шириться гепатит невідомого походження: де його вже виявили
    Більшість випадків нового захворювання зареєстрували в країнах Європейського регіону
    фото з відкритих джерел

    У світі вже зафіксували 169 випадків гепатиту невідомого походження

    Всесвітня організація охорони здоров'я виявила випадки гепатиту (запалення печінки) невідомого походження. Захворювання зафіксували в 12 країнах, переважно – європейських. Про це йдеться у заяві організації.

    Новий вид гепатиту був виявлений у дітей у віці від одного місяця до 16 років. На цей час є відомості як мінімум про один смертельний результат.

    Фахівці вже зафіксували 169 випадків. Більшість з них зареєстрували в країнах Європейського регіону. Зокрема, у Великій Британії підтвердили 114 випадків, 13 випадків – в Іспанії, 12 – в Ізраїлі, дев’ять – в США, шість – в Данії. Менш як п’ять випадків виявлено в Ірландії, Італії, Нідерландах, Норвегії, Франції, Румунії та Бельгії.

    «У багатьох випадках повідомлялося про шлунково-кишкові симптоми, включно з болем у животі, діареєю і блювотою, що передують тяжкому гострому гепатиту, а також про підвищення рівня ферментів печінки й жовтяниці. У більшості випадків не було лихоманки», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше медики попередили про ризик розвитку хвороби Альцгеймера після Covid-19. Американські медики з'ясували, що при тяжкому перебігу коронавірусу в спеціальних каналах мозку виникають дефекти. Ці канали відповідають за накопичення білка в нейрофібрилярні клубки.

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    Теги: росія окупанти війна Україна хвороби окупація гепатит #stoprussia
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    Світом шириться гепатит невідомого походження: де його вже виявили