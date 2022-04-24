Світом шириться гепатит невідомого походження: де його вже виявили

Всесвітня організація охорони здоров'я виявила випадки гепатиту (запалення печінки) невідомого походження. Захворювання зафіксували в 12 країнах, переважно – європейських. Про це йдеться у заяві організації.

Новий вид гепатиту був виявлений у дітей у віці від одного місяця до 16 років. На цей час є відомості як мінімум про один смертельний результат.

Фахівці вже зафіксували 169 випадків. Більшість з них зареєстрували в країнах Європейського регіону. Зокрема, у Великій Британії підтвердили 114 випадків, 13 випадків – в Іспанії, 12 – в Ізраїлі, дев’ять – в США, шість – в Данії. Менш як п’ять випадків виявлено в Ірландії, Італії, Нідерландах, Норвегії, Франції, Румунії та Бельгії.

«У багатьох випадках повідомлялося про шлунково-кишкові симптоми, включно з болем у животі, діареєю і блювотою, що передують тяжкому гострому гепатиту, а також про підвищення рівня ферментів печінки й жовтяниці. У більшості випадків не було лихоманки», – йдеться в повідомленні.

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