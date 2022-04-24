СБУ заблокувала роботу групи енергетичних компаній, якими керували з Росії

Компанії могли використовувати частину прибутків на підтримку загарбницьких дій Кремля проти України

Служба безпеки України заблокувала діяльність групи енергетичних компаній, якими керували з РФ. Серед них – п’ять комерційних структур, що займались постачанням природного газу та електроенергії. Про це ідеться у повідомленні пресслужби відомства.

Ці компанії могли використовувати частину прибутків на підтримку загарбницьких дій Кремля проти України. Наразі за матеріалами СБУ Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг анулювала господарську діяльність цих структур.

Також СБУ затримала депутата-колаборанта і ліквідувала агентурну мережу окупантів на півдні та сході. Так, у Херсонській області на держзраді викрито депутата однієї з місцевих рад, якого завербувала ФСБ РФ.

На Харківщині контррозвідники СБУ викрили поплічницю окупантів, яка коригувала ворожі ракетні обстріли шкіл, лікарень і житлових кварталів.

У Луганській області ліквідовано групу ворожих інформаторів, до складу якої входило троє жителів Сєвєродонецька. Ще одну поплічницю загарбників викрито поблизу Попасної.

На Донеччині СБУ затримала коригувальницю ворожого бомбардування одного з заводів Краматорська.

В Одесі затримано інтернет-агента російських спецслужб, якого ворог використовував для проведення інформаційних диверсій.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» виявила чотирьох колаборантів серед своїх службовців. Також поплічники російських окупантів у Харківській області облаштували законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки, але його викрили українські силовики.