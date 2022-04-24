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    Події в Україні

    СБУ заблокувала роботу групи енергетичних компаній, якими керували з Росії

    Господарську діяльність енергетичних компаній наразі анульовано - СБУ заблокувала роботу групи енергетичних компаній, якими керували з Росії
    Господарську діяльність енергетичних компаній наразі анульовано
    фото з відкритих джерел

    Компанії могли використовувати частину прибутків на підтримку загарбницьких дій Кремля проти України

    Служба безпеки України заблокувала діяльність групи енергетичних компаній, якими керували з РФ. Серед них – п’ять комерційних структур, що займались постачанням природного газу та електроенергії. Про це ідеться у повідомленні пресслужби відомства.

    Ці компанії могли використовувати частину прибутків на підтримку загарбницьких дій Кремля проти України. Наразі за матеріалами СБУ Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг анулювала господарську діяльність цих структур.

    Також СБУ затримала депутата-колаборанта і ліквідувала агентурну мережу окупантів на півдні та сході. Так, у Херсонській області на держзраді викрито депутата однієї з місцевих рад, якого завербувала ФСБ РФ.

    На Харківщині контррозвідники СБУ викрили поплічницю окупантів, яка коригувала ворожі ракетні обстріли шкіл, лікарень і житлових кварталів.

    У Луганській області ліквідовано групу ворожих інформаторів, до складу якої входило троє жителів Сєвєродонецька. Ще одну поплічницю загарбників викрито поблизу Попасної.

    На Донеччині СБУ затримала коригувальницю ворожого бомбардування одного з заводів Краматорська.

    В Одесі затримано інтернет-агента російських спецслужб, якого ворог використовував для проведення інформаційних диверсій.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» виявила чотирьох колаборантів серед своїх службовців. Також поплічники російських окупантів у Харківській області облаштували законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки, але його викрили українські силовики.

    Теги: росія окупанти СБУ ФСБ війна Укрзалізниця бомбардування Україна окупація #stoprussia
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    СБУ заблокувала роботу групи енергетичних компаній, якими керували з Росії