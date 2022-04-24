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    На Великдень друг Путіна прикинувся котом Леопольдом і заговорив про дружбу

    На Великдень друг Путіна прикинувся котом Леопольдом і заговорив про дружбу
    фото з відкритих джерел

    Лукашенко не раз клявся вірності російському президенту Володимиру Путіну

    Невизнаний лідер Білорусі Олександр Лукашенко на Великдень відвідав місцевий храм, де звернувся до країн-сусідок із закликом жити дружно. Про це повідомляв офіційний сайт президента Білорусі.

    Лукашенко зазначив, що цього дня люди у Бога просять головне.

    «Давайте берегти мир. Це актуально. Я хотів би звернутися насамперед до сусідів: давайте жити дружно», – зазначив самопроголошений президент Білорусі.

    Як відомо, в Україні триває 60-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», 12 квітня під час офіційного вояжу до Росії Олександр Лукашенко поклався вірності російському президенту Володимиру Путіну, по суті заявивши про військову підтримку.

    Крім цього, Лукашенко нагадав, що Білорусь та Росія давно створили регіональне угруповання військ Союзної держави. І заявив: за необхідності, Росія допоможе Білорусі захистити західні рубежі.

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    Теги: росія окупанти Олександр Лукашенко війна Україна окупація #stoprussia
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    На Великдень друг Путіна прикинувся котом Леопольдом і заговорив про дружбу