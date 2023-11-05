Негода спричинила масштабні знеструмлення в низці областей

Знеструмлено 282 населені пункти

Через сильні пориви вітру в Україні знеструмлені майже три сотні населених пунктів у восьми областях. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Сильна негода спричинила знеструмлення у 282-х населених пунктах:

на Київщині – 77;

Чернігівщині – 77;

Одещині – 51;

Сумщині – 27;

Полтавщині – 21;

Хмельниччині – 13;

Дніпропетровщині – 10;

Житомирщині – 6.

До відновлення залучено бригади обленерго.

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За даними очільника Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслава Чауса, внаслідок негоди без світла залишилися 14 858 споживачів. Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив про знеструмлення 5455 абонентів у регіоні.

Нагадаємо, напередодні ДСНС попереджала, що в низці областей України 5 листопада очікуються рясні дощі та сильні пориви вітру. Рятувальники закликали триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев