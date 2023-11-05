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Негода спричинила масштабні знеструмлення в низці областей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Негода спричинила масштабні знеструмлення в низці областей
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
фото: censor.net

Знеструмлено 282 населені пункти

Через сильні пориви вітру в Україні знеструмлені майже три сотні населених пунктів у восьми областях. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Сильна негода спричинила знеструмлення у 282-х населених пунктах:

  • на Київщині – 77;
  • Чернігівщині – 77;
  • Одещині – 51;
  • Сумщині – 27;
  • Полтавщині – 21;
  • Хмельниччині – 13;
  • Дніпропетровщині – 10;
  • Житомирщині – 6.

До відновлення залучено бригади обленерго.

За даними очільника Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслава Чауса, внаслідок негоди без світла залишилися 14 858 споживачів. Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив про знеструмлення 5455 абонентів у регіоні.

Нагадаємо, напередодні ДСНС попереджала, що в низці областей України 5 листопада очікуються рясні дощі та сильні пориви вітру. Рятувальники закликали триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев

Теги: електроенергія негода

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