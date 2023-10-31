Перегляд прайс-кепів допоможе імпортувати електроенергію дешевше, ніж користуватись аварійною допомогою, – «Центр Разумкова»
Зимою дефіцит в системі може складати до 3 ГВт і більше половини цього обсягу можна покрити за рахунок імпорту – експерт
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.), щоб Україна могла покривати дефіцит електроенергії за допомогою імпорту.
Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.
«Потрібно, щоб НКРЕКП якось оптимізувала прайс-кепи у пікові періоди, саме з п’ятої до десятої години вечора, щоб ці перетоки імпортні були комерційно цікаві», – сказав він.
Омельченко пояснив, що взимку може виникати ситуація, коли вартість електроенергії в Україні, навіть в умовах дефіциту в енергосистемі буде нижче, ніж в Європейському Союзі. Через те, що імпорт буде комерційно не вигідним, Україна не зможе покривати дефіцит в енергосистемі.
За його оцінкою, взимку дефіцит в системі може складати до 3 ГВт і більше половини цього обсягу можна покрити за рахунок імпорту.
Він додав, що без імпорту Україні доведеться користуватись аварійною допомогою для енергосистеми.
«Краще отримувати по імпорту передбачуваний обсяг і за більш низькими цінами, ніж потім брати це в терміновому порядку. Надзвичайні перетоки, надзвичайна допомога, вона коштує набагато дорожче», – підкреслив Омельченко.
Раніше державне підприємство «Оператор ринку» заявляло, що для повної синхронізації з енергоринком Євросоюзу прайс-кепи в Україні треба встановити на європейському рівні.
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