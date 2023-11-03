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Литва повідомила, чим допоможе Україні взимку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Литва повідомила, чим допоможе Україні взимку
фото ілюстративне

Вільнюс допоможе українській енергосистемі пережити зиму

Влада Литви буде продовжувати допомагати Україні. Зокрема країна підтримуватиме нашу державу у сфері енергетики, на яку найближчої зими, імовірно, очікуються нові атаки з боку Росії. Про це заявив старший помічник президента Литви Ярослав Неверович на засіданні робочої групи президента України з Формули миру, присвяченій енергетичній безпеці, пише LRT.

Неверович заявив, що для забезпечення стійкості енергетичного сектора й безпеки енергопостачання України необхідно об'єднати зусилля та спільно працювати над проблемами.

«Литва і цієї зими буде разом з Україною», – заявив він.

Нагадаємо, що раніше Вільнюс надав Києву два електричні автотрансформатори великої потужності, 274 трансформатори та комплектуючі до них, інше допоміжне обладнання електромереж, а також понад тисячу генераторів та пересувну теплову котельню. До того ж очікується, що найближчим часом Литва надасть Україні додаткову допомогу в енергетичній сфері.

Раніше Міненерго роз’яснювало, чи чекати українцям на відключення світла в листопаді.

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Теги: Литва електроенергія Україна

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