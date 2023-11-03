Литва повідомила, чим допоможе Україні взимку

Вільнюс допоможе українській енергосистемі пережити зиму

Влада Литви буде продовжувати допомагати Україні. Зокрема країна підтримуватиме нашу державу у сфері енергетики, на яку найближчої зими, імовірно, очікуються нові атаки з боку Росії. Про це заявив старший помічник президента Литви Ярослав Неверович на засіданні робочої групи президента України з Формули миру, присвяченій енергетичній безпеці, пише LRT.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Неверович заявив, що для забезпечення стійкості енергетичного сектора й безпеки енергопостачання України необхідно об'єднати зусилля та спільно працювати над проблемами.

«Литва і цієї зими буде разом з Україною», – заявив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що раніше Вільнюс надав Києву два електричні автотрансформатори великої потужності, 274 трансформатори та комплектуючі до них, інше допоміжне обладнання електромереж, а також понад тисячу генераторів та пересувну теплову котельню. До того ж очікується, що найближчим часом Литва надасть Україні додаткову допомогу в енергетичній сфері.

Раніше Міненерго роз’яснювало, чи чекати українцям на відключення світла в листопаді.