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Енергетичний регулятор виступає за перегляд прайс-кепів на енергоринку через можливі обстріли

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Енергетичний регулятор виступає за перегляд прайс-кепів на енергоринку через можливі обстріли
«Єдина альтернатива в цій ситуації – це заведення імпорту електроенергії з суміжних країн Євросоюзу»
ілюстративне фото

Експерт зазначив, що під час формування нового розміру прайс-кепів НКРЕКП проаналізувала рівень цін електроенергії в сусідніх країнах Євросоюзу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) виступає за збільшення розміру цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) через можливі обстріли енергетичної інфраструктури.

Про це заявив директор департаменту енергоринку НКРЕКП Ілля Сідоров під час слухань з приводу перегляду цінових обмежень на ринку електроенергії.

«Ми виходимо, що ризик цих обстрілів і вибиття того чи іншого обладнання під час проходження є, достатньо висока ймовірність цього. І в цих умовах дійсно ми розуміємо, що єдина альтернатива в цій ситуації – це заведення імпорту електроенергії з суміжних країн Євросоюзу», – сказав він.

Сідоров зазначив, що під час формування нового розміру прайс-кепів НКРЕКП проаналізувала рівень цін електроенергії в сусідніх країнах Євросоюзу.

«Ми під час формування наших пропозицій виходили з того, що рівень наших кепів має покривати рівень цін, які ми промоделювали, рівень цін в суміжних державах і профіль кепів також має бути наближений до рівня цін суміжних держав», – наголосив він.

Представник НКРЕКП додав, що пропонується встановити для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23.00 до 24.00) прайс-кепи на рівні 3 000 грн за МВт-год; для годин середнього навантаження (з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 17:00 та з 22.00 до 23.00) – 5 600 грн за МВт-год; для годин підвищеного навантаження (з 08.00 до 11.00) – 6 900 грн за МВт-год; для годин максимального навантаження (з 17.00 до 22.00) – 7 500 грн за МВт-год.

Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що в Україні необхідно переглянути розмір прайс-кепів, щоб вони не перешкоджали імпорту електроенергії з Європи для покриття дефіциту в системі.

Теги: тарифи електроенергія НКРЕКП Укренерго

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