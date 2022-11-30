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Нестача вугілля та газу в Україні: окупанти поширюють черговий фейк

Юрій Лящук
glavcom.ua
Нестача вугілля та газу в Україні: окупанти поширюють черговий фейк
Україна має достатньо газу та вугілля для того, щоб подолати зиму
фото ілюстративне

Кремль намагається спровокувати паніку серед українців

Росіяни розповсюджують фейкову інформацію про те, що Україні нібито не вистачить запасів газу та вугілля на зиму. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Facebook.

За даними Центру, неправдиві повідомлення про малі запаси вугілля та газу в Україні з'являються у ворожих Telegram-каналах.

«Це свідома дезінформація Кремля, який намагається шляхом провокування паніки посіяти розчарування у здатності влади забезпечити наявність тепла та електроенергії у житлах українців», – наголошують у ЦПД.

Там зазначають, що, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Україна має достатньо газу (14 млрд кубометрів) та вугілля (1,3 млн тонн) для того, щоб подолати зиму.

Крім цього, у держбюджеті передбачені додаткові кошти у розмірі 12,7 млрд грн на закупівлю природного газу.

Раніше повідомлялось, що у звільненому від окупантів Херсоні станом на 30 листопада 65% побутових споживачів уже під'єднали до електропостачання.

Нагадаємо, 26 листопада у Херсон було подано електрику. Першочергово подають потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж – побутовим споживачам. Відзначимо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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Теги: зима Україна росія газ вугілля фейк окупанти

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