На звільнену Херсонщину повертається цивілізація: деталі

Херсон повертається до життя після звільнення від окупантів

На Херсонщині відновлюється електро-, газопостачання, мобільний зв'язок

Фахівці усіх служб продовжують працювати, аби повернути життя на звільнену Херсонщину. Про те, що вже зроблено, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

На Херсонщині фахівці операторів мобільного зв’язку 25 листопада відновили роботу ще три базових станцій: дві – у Херсоні, ще одну – у Садовому. Нині в області відновлено 60 базових та 3 пересувні станції мобільного зв’язку.

Для відновлення електропостачання на Херсонщині працює 25 бригад – це 147 робітників та 56 одиниць техніки. Минулої доби бригади працювали на лініях, які живлять Високопілля, Велику Олександрівку, Нововоронцовку та Тополине.

Фахівці АТ «Херсонгаз» відновили газопостачання у Федорівці та Ульянівці. Тривають роботи по підключенню абонентів в населених пунктах Нова Олександрівка та Велика Олександрівка.

Над розчисткою доріг на Херсонщині працює 14 бригад фахівців. Роботи ведуть на дорогах державного значення: М-14, Т-22-07, Т-04-03 та Т-22-15. Відновлено проїзд штучними спорудами на дорозі М-14 (Клапаї), влаштовано понтонну переправу на дорозі Р-47 (Дар’ївка), тимчасовий об’їзд влаштовано. На дорогах місцевого значення роботи ведуться на дорогах Велика Олександрівка – Борозенське – Милове та Велика Олександрівка – Нова Кам'янка – Т-04-03. На дорозі Заградівка - Кочубеївка відновлено проїзд штучними спорудами, на дорозі Калініндорф – Калинівське – влаштовано понтонну переправу, тривають роботи з облаштування тимчасового об’їзду на дорозі Кочубеївка – Давидів Брід.

Вибухотехніки обстежили понад 21 гектар територій, вилучили 8 вибухонебезпечних предметів. Піротехніки ДСНС обстежили майже 8 гектарів територій, вилучили та знешкодили – 418 вибухонебезпечних предметів.

До Херсонської обласної клінічної лікарні доставлено пересувний рентгенівський апарат, 3 електрокардіографи та ультразвукову систему. У міській лікарні імені Лучанського запустили генератор потужністю 35 кВт. Також до Високопілля доставлено мобільний амбулаторний пункт медичної допомоги.

Херсонські комунальні підприємства отримали техніку від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Херсонському водоканалу надали 4 генератори потужністю 60 кВт, також 2 дизельних насоси для роботи каналізації. У Обленерго доставили 5 трансформаторів на 160 кВт та 5 трансформаторів на 250 кВт.

У Херсоні відновив роботу «Укрексімбанк». Філія працює з 11:00 до 14:00 за адресою: вулиця Ярослава Мудрого, 46.

Як повідомлялося, у Херсоні відновлено електропостачання.