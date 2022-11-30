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Банкова повідомила, скільки жителів Херсона вже з електрикою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова повідомила, скільки жителів Херсона вже з електрикою
У Херсоні енергетики продовжують працювати над відновленням світла для всіх споживачів
фото з відкритих джерел

До енергоживлення підключені місцеві та обласна лікарні

У звільненому від окупантів Херсоні станом на 30 листопада 65% побутових споживачів уже під'єднали до електропостачання. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

«Херсон забезпечений електрикою на 65%», – йдеться у заяві.

Енергетики продовжують працювати над відновленням світла для всіх споживачів. До енергоживлення підключені місцеві та обласна лікарні.

За словами Тимошенка, тривають роботи з підключення води та тепла до осель жителів Херсона. Електропостачання відновлюється і у громадах області. До робіт залучені фахівці з Одеси, Рівного та Чернівців.

Також заступник керівника Банкової повідомив, що в Україні продовжують розгортати «Пункти Незламності». «На сьогодні відкрито майже 5 000 «Пунктів Незламності», – уточнив Тимошенко.

Нагадаємо, 26 листопада у Херсон було подано електрику. Першочергово подають потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж – побутовим споживачам. Відзначимо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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Теги: Міноборони Херсон енергетика електроенергія Кирило Тимошенко

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