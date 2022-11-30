Банкова повідомила, скільки жителів Херсона вже з електрикою
До енергоживлення підключені місцеві та обласна лікарні
У звільненому від окупантів Херсоні станом на 30 листопада 65% побутових споживачів уже під'єднали до електропостачання. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
«Херсон забезпечений електрикою на 65%», – йдеться у заяві.
Енергетики продовжують працювати над відновленням світла для всіх споживачів. До енергоживлення підключені місцеві та обласна лікарні.
За словами Тимошенка, тривають роботи з підключення води та тепла до осель жителів Херсона. Електропостачання відновлюється і у громадах області. До робіт залучені фахівці з Одеси, Рівного та Чернівців.
Також заступник керівника Банкової повідомив, що в Україні продовжують розгортати «Пункти Незламності». «На сьогодні відкрито майже 5 000 «Пунктів Незламності», – уточнив Тимошенко.
Нагадаємо, 26 листопада у Херсон було подано електрику. Першочергово подають потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж – побутовим споживачам. Відзначимо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.
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