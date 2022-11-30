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«Автомат дитині до голови»: окупант розказав про мародерство армії РФ

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Автомат дитині до голови»: окупант розказав про мародерство армії РФ
Російські загарбники не мають меж у своєму цинізмі 
фото з відкритих джерел

Росіянам є чим «пишатися»: «подвиги» загарбників шокують

Українська розвідка опублікувала нову перехоплену розмову окупантів. Цього разу загарбник ділиться враженнями про сусідній підрозділ. Він розповідає про збройне мародерство та називає їх «кінченими».

У розмові жінка каже, що перший полк замовив гуманітарку на один мільйон. У відповідь чоловік розповідає про свої враження про цих військовослужбовців.

«Кінчені дебіли, вони кінчені просто. Заходять, автомат дитині до голови – давай гроші, бензин, ось тобі перший полк», – сказав рашист. 

Нагадаємо, раніше російський військовий на Донецькому напрямку розповів про свої переживання через імовірний наступ українців найближчими днями.

До слова, мобілізовані росіяни обманом потрапляють на передову, дехто із загарбників уже думає про самовільне залишення військової частини.

Теги: бензин гроші жінка рашист розвідка чоловік

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