У Херсон подано електрику

Першочергово заживлять критичну інфраструктуру

У Херсон подали електрику. Про це в суботу, 26 листопада, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, із цим завданням вдалося впоратися трохи більше ніж за тиждень.

Першочергово подадуть потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж – побутовим споживачам.

«Дякую усім хто цілодобово працював над цим завданням: ДСНС, поліції, електрикам з усієї України, очільникам Херсонської та Миколаївської ОВА та їх командам», – написав Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, «Укренерго» повідомило, що поетапне відновлення енергосистеми продовжується. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Триває підключення електроенергії побутовим споживачам.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.

Як відомо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.