В окупованій Ялті впав багатоквартирний будинок: стався витік газу (відео)

Попередньою причиною пожежі вважають витік газу

В місті Ялта (окупований Росією Крим) внаслідок необережного поводження однієї з місцевих мешканок із вогненебезпечними предметами відбулася масштабна пожежа, яка призвела до часткового руйнування житлової будівлі. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Подія відбулася в одному з багатоквартирних будинків по вул. Таврійській. За попередніми даними, жінка вирішила запалити вогонь. Несправність газового обладнання у помешканні призвела до того, що у квартирі почалася пожежа. Вона швидко розповсюдилася старим будинком, що мав дерев’яні перекриття.

Невдовзі на місце прибули пожежники, які намагалися вгамувати вогонь. В цей час стара будівля почала руйнуватися.

З будинку, охопленого пожежею, було евакуйовано близько 20 людей. Сама винуватиця події, а також її дев’ятимісячна дитина зазнали опіків та були госпіталізовані.

Мешканців будинку наразі розмістили у місцевому готелі та санаторії. Коли вони зможуть повернутися до власних помешкань – невідомо.

Нагадаємо, внаслідок пожежі, що відбулася на Київщині, загинули двоє людей.

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