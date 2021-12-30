Смертельна пожежа на Київщині: в будинку згоріли двоє людей (фото)

Рятувальники понад дві години боролися з вогнем у будинку

У ніч на четвер, 30 грудня, сталась пожежа у приватному житловому будинку в м. Біла Церква. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби 02:22. До місця виклику направлено чергові караули двох державних пожежно-рятувальних частин м. Біла Церква.

По прибуттю встановлено, що горить приватний житловий будинок площею 210 кв. м. В ході гасіння рятувальниками виявлено тіла двох осіб.

Пожежу було ліквідовано о 05:39.

На гасіння пожежі залучено три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 14 чоловік особового складу ДСНС

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 28 грудня сталась пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Котельникова, 26 у Святошинському районі столиці, під час пожежі загинув чоловік.