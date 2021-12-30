  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Смертельна пожежа на Київщині: в будинку згоріли двоє людей (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На місці пожежі працювали 14 рятувальників - Смертельна пожежа на Київщині: в будинку згоріли двоє людей (фото)
    На місці пожежі працювали 14 рятувальників
    фото: ДСНС

    Рятувальники понад дві години боролися з вогнем у будинку

    У ніч на четвер, 30 грудня, сталась пожежа у приватному житловому будинку в м. Біла Церква. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби 02:22. До місця виклику направлено чергові караули двох державних пожежно-рятувальних частин м. Біла Церква.

    По прибуттю встановлено, що горить приватний житловий будинок площею 210 кв. м. В ході гасіння рятувальниками виявлено тіла двох осіб.

    Пожежу було ліквідовано о 05:39.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Смертельна пожежа на Київщині: в будинку згоріли двоє людей (фото)
    Смертельна пожежа на Київщині: в будинку згоріли двоє людей (фото)
    Смертельна пожежа на Київщині: в будинку згоріли двоє людей (фото)

    На гасіння пожежі залучено три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 14 чоловік особового складу ДСНС

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, 28 грудня сталась пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Котельникова, 26 у Святошинському районі столиці, під час пожежі загинув чоловік.

    Теги: пожежа ДСНС смерть Київщина рятувальники будинок Біла Церква
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Смертельна пожежа на Київщині: в будинку згоріли двоє людей (фото)