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    Пожежа в готелі на Вінниччині: помер ще один постраждалий

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    Другу травмовану, 19-річна дівчину, нині оперують - Пожежа в готелі на Вінниччині: помер ще один постраждалий
    Другу травмовану, 19-річна дівчину, нині оперують
    фото unsplash.com

    Чоловік перебував в реанімаційному відділенні на штучній вентиляції легень

    У лікарні помер 43-річний чоловік, який вистрибнув у вікно під час пожежі у готельному комплексі «Баттерфляй» під Вінницею. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на директора Вінницької міської клінічної лікарні швидкої допомоги Богдана Трохименка.

    Чоловік помер 23 грудня близько 18:00. За словами медиків, стан чоловіка був вкрай важкий. У нього була травма кісткового мозку та черепно-мозкова травма. Він був прооперований та перебував в реанімаційному відділенні на штучній вентиляції легень.

    Другу травмовану, 19-річна дівчину, нині оперують. У неї 30% опіків тіла, травма ключиці та черепно-щелепно-лицева травма. Її стан стабільний, вона перебуває в реанімації.

    23 грудня Вінницький міський суд заарештував орендаря готельно-ресторанного комплексу.

    Нагадаємо, у Вінницькій області в ніч проти середи, 22 грудня, виникла пожежа в комплексі відпочинку «Батерфляй». Пожежа покрівлі виникла на площі 800 кв. м. З приміщення рятувальники евакуювали 60 людей – серед них 53 дитини.

    Люди вистрибнули з вікна під час нічної пожежі. Це працівники комплексу. Ще одна дівчина, теж працівниця готелю, загинула. У поліції справу розслідують як порушення правил пожежної безпеки.

    Теги: пожежа смерть рятувальники Вінниччина
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    Пожежа в готелі на Вінниччині: помер ще один постраждалий