Пожежа в будинку у Дніпрі перед Новим роком призвела до трагедії



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Пожежа у Дніпрі забрала життя двох чоловіків Фото: ДСНС у Дніпропетровській області

У результаті пожежі в Дніпрі загинули двоє чоловіків

У вівторок увечері, 31 грудня, в Шевченківському районі міста Дніпро сталася пожежа в житловому будинку. В результаті пожежі якої загинули двоє чоловіків. Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням рятувальників, о 19:13 в службу порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку на вулиці Курганська в Дніпрі. «По прибуттю на місце пожежі рятувальники встановили, що пожежа виникла в житловій кімнаті одноповерхового будинку. Вогнем пошкоджено стіни та стелю будинку, знищено домашнє майно всередині. Загальна площа пожежі склала 10 кв. метрів. Під час гасіння пожежі виявлено тіла двох загиблих чоловічої статі» , - йдеться в повідомленні. Пожежу вдалося локалізувати о 19:47, ліквідувати о 20:05.