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    У Миколаєві феєрверк залетів на балкон, загорілось дві квартири

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    У Миколаєві феєрверк залетів на балкон, загорілось дві квартири. - У Миколаєві феєрверк залетів на балкон, загорілось дві квартири
    У Миколаєві феєрверк залетів на балкон, загорілось дві квартири.

    Коли балкон загорівся, у квартирі нікого не виявилося

    У новорічну ніч у багатоповерховому будинку в Миколаєві феєрверк потрапив у балкон на 7 поверсі. Почалась пожежа на балконі та в сусідній квартирі.

    Про це пише місцевий портал НикВести.

    Коли балкон загорівся, у квартирі нікого не виявилося. Зазначається, що вогонь перекинувся на сусідню квартиру поверхом нижче.

    На місці події працюють рятувальники, газова служба та карета швидкої допомоги.

    Як повідомлялося, за останній місяць у Росії сталося відразу кілька самозаймань зібраних у Тулі китайських автомобілів Haval моделей F7 і F7x.

    Теги: пожежа рятувальники
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