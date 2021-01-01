У Миколаєві феєрверк залетів на балкон, загорілось дві квартири.

Коли балкон загорівся, у квартирі нікого не виявилося

У новорічну ніч у багатоповерховому будинку в Миколаєві феєрверк потрапив у балкон на 7 поверсі. Почалась пожежа на балконі та в сусідній квартирі.

Про це пише місцевий портал НикВести.

Коли балкон загорівся, у квартирі нікого не виявилося. Зазначається, що вогонь перекинувся на сусідню квартиру поверхом нижче.

На місці події працюють рятувальники, газова служба та карета швидкої допомоги.

Як повідомлялося, за останній місяць у Росії сталося відразу кілька самозаймань зібраних у Тулі китайських автомобілів Haval моделей F7 і F7x.