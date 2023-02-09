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Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео)
Путін стверджує, що лише «намагається припинити війну в Україні»
фото з відкритих джерел

Кремлівський диктатор знову стверджує, що «Росія намагається лише припинити війну»

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія, яка розв'язала повномасштабну війну проти України, «не розпочинала жодних бойових дій». 8 років гібридної війни на Донбасі та майже рік повномасштабних бойових дій із застосуванням практично всіх видів озброєння територією всієї України – це лише «спроба закінчити» війну. Про це російський диктатор заявив під час зустрічі із представниками авіаційної промисловості РФ. 

У власній агресії та окупації українських територій Путін вже звично звинуватив Захід та саму Україну. Російський президент взявся розповідати, що це Україна, а не Росія нібито розпочала війну – і заявив, що Київ нібито «винищував народ ДНР та ЛНР».

«Бойові дії були розпочаті українськими націоналістами та тими, хто їх підтримував у 2014 році, коли вони вчинили державний переворот. Після цього були події в Криму та на Донбасі. І ось з 2014, попри всі домовленості, регіони Донбасу були взяті в блокаду, по ним почали «працювати» з тяжкого військового озброєння… Ось тоді українські військові почали війну», – сказав Путін.

Водночас російський диктатор не забув збрехати, що «київська влада 8 років вела війну на винищення мешканців Донбасу, які вважають себе кровно пов'язаними з російською культурою та мовою», а він, Путін, просто не міг більше цього терпіти.

Нагадаємо, що нещодавно Резніков розповів, коли можна чекати нового нападу Росії

Теги: диктатор росія путін Україна влада бойовики на Донбасі

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