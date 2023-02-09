Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео)
Кремлівський диктатор знову стверджує, що «Росія намагається лише припинити війну»
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія, яка розв'язала повномасштабну війну проти України, «не розпочинала жодних бойових дій». 8 років гібридної війни на Донбасі та майже рік повномасштабних бойових дій із застосуванням практично всіх видів озброєння територією всієї України – це лише «спроба закінчити» війну. Про це російський диктатор заявив під час зустрічі із представниками авіаційної промисловості РФ.
У власній агресії та окупації українських територій Путін вже звично звинуватив Захід та саму Україну. Російський президент взявся розповідати, що це Україна, а не Росія нібито розпочала війну – і заявив, що Київ нібито «винищував народ ДНР та ЛНР».
«Бойові дії були розпочаті українськими націоналістами та тими, хто їх підтримував у 2014 році, коли вони вчинили державний переворот. Після цього були події в Криму та на Донбасі. І ось з 2014, попри всі домовленості, регіони Донбасу були взяті в блокаду, по ним почали «працювати» з тяжкого військового озброєння… Ось тоді українські військові почали війну», – сказав Путін.
Водночас російський диктатор не забув збрехати, що «київська влада 8 років вела війну на винищення мешканців Донбасу, які вважають себе кровно пов'язаними з російською культурою та мовою», а він, Путін, просто не міг більше цього терпіти.
Нагадаємо, що нещодавно Резніков розповів, коли можна чекати нового нападу Росії.
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