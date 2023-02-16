Що оголосить Путін у посланні 21 лютого: прогноз ISW

Російські військові невдачі в Україні продовжують позбавляти Путіна можливості представити успіх громадськості

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи оголошуватиме заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, великі нові російські мобілізаційні ініціативи чи будь-яку іншу важливу політику у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Послання президента РФ до Федеральних зборів, держдуми та Ради Федерації Росії – це щорічна промова, внесена до російської конституції в лютому 1994 року. У 2022 році Путін кілька разів відкладав своє щорічне послання до Федеральних зборів, ймовірно, сподіваючись зрештою використати цю промову, щоб відсвяткувати масштабні перемоги Росії в Україні, але не зміг цього зробити через відсутність таких перемог і на тлі загостреної критики керівництва Кремля війна, зазначили аналітики ISW.

Вони звернули увагу на те, що останніми місяцями Путін виступав із невражаючими зверненнями з нагоди символічних ювілеїв і дат і, ймовірно, запланував свою перенесену промову на першу річницю визнання Росією «ДНР» і «ЛНР».

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«Путін, ймовірно, переупакує російські заходи щодо інтеграції окупованих територій до Російської Федерації як нове досягнення», – вважають у ISW.

Аналітики зазначають, що російські військові невдачі в Україні продовжують позбавляти Путіна можливості представити військовий успіх російській громадськості. Можливо, Путін запланував звернення до федеральних зборів, розраховуючи, що російські сили забезпечать принаймні тактичний успіх у районі Бахмута, хоча російські війська зазнають значних втрат там.

«Путін міг би оголосити про початок наступної хвилі мобілізації, хоча більшість індикаторів і оцінок свідчать про те, що він не зробить цього зараз», - кажуть в ISW.

ISW оцінює, що російські військові вже залучили значну кількість своїх наявних формувань до посилених наступальних операцій в Україні, і що відсутність значних незадіяних резервів, ймовірно, завадить Путіну оголосити про початок абсолютно нової широкомасштабної наступальної операції.

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«Путін, швидше за все, продовжить виступати з незначними публічними зверненнями, оскільки відсутність військового успіху Росії в Україні позбавляє його можливості переконливо обіцяти будь-яку значущу перемогу», – підкреслює ISW.

До слова, для заслуховування послання президента Росії до Федеральних зборів РФ учасники заходу мають попередньо здати тест на Covid.