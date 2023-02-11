Окупанти осушують Каховське водосховище: супутникові знімки відкритих шлюзів на ГЕС
Рівень водойми впав на 2 метри – найнижчий показник за 30 років супутникових спостережень
Росія осушує Каховське водосховище, чим ставить під загрозу забезпечення питною водою, виробництво сільськогосподарської продукції на Херсонщині та безпеку найбільшої в Європі атомної станції – Запорізької АЕС.
Національне громадське радіо (NPR) США пише, що 11 листопада 2022 року російські військові підірвали дорогу над дамбою Каховської ГЕС. На їхню думку, вибух не пошкодив шлюзи, а лиш автошлях. Проте одразу після вибуху виявилось, що російські війська навмисно відкрили додаткові шлюзи.
NPR опублікувало супутникові знімки організацій Planet і Maxar, на яких видно, як вода виливається через шлюзи.
«Результат був приголомшливим. Дані радіолокаційної альтиметрії показують, що поточний рівень водойми приблизно на два метри нижче його звичайної висоти. З грудня рівень води у водосховищі впав до найнижчого рівня за 30 років супутникових спостережень», – пише NPR.
Національне громадське радіо США вказує на те, що скидання води росіянами може бути навмисним – щоб сповільнити рух Збройних сил України. Втім, зниження рівня води загрожує сільськогосподарському виробництву на лівобережній частині Херсонщини та проблемам з питною водою у Бердянську, Мелітополі, Енергодарі, які контролюють російські окупанти.
NPR, спираючись на думки експертів, дійшло висновку, що мета військових РФ – «випалена земля» на тій території, яку вони публічно оголосили своєю.
Також під загрозою система охолодження на Запорізькій атомній електростанції. Наприкінці минулого тижня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що йому відомо про потенційний ризик, пов’язаний із падінням рівня води у водосховищі.
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