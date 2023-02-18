Про що говоритиме Путін у своєму посланні: версія британської розвідки

Кремлю стає все важче ізолювати населення РФ від війни в Україні

Голова депутатської групи, яка займається так званою cпеціальною військовою операцією в Україні, Андрій Турчак 16 лютого 2023 року заявив, що група представила звіт президенту Росії Володимиру Путіну.

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Британська розвідка вважає, що у звіті висвітлені такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих та їхніх родин. Це питання, імовірно, стане більш актуальним, якщо відбудеться подальша мобілізація (явна чи прихована), інформує міністерство оборони Великої Британії.

На думку британської розвідки, Путін цілком може торкнутися цих питань у своєму зверненні 21 лютого 2023 року.

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«Кремлю стає все важче ізолювати населення від війни в Україні. Російське опитування в грудні 2022 року показало, що 52% росіян мали друзів або родичів, які служили в так званій спеціальній військовій операції», – йдеться у звіті розвідки.

Нагадаємо, послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним Зборам буде оголошено 21 лютого у «Гостиному дворі» в Москві.

Послання президента РФ до Федеральних зборів, держдуми та Ради Федерації Росії – це щорічна промова, внесена до російської конституції в лютому 1994 року. У 2022 році Путін кілька разів відкладав своє щорічне послання до Федеральних зборів, ймовірно, сподіваючись зрештою використати цю промову, щоб відсвяткувати масштабні перемоги Росії в Україні, але не зміг цього зробити через відсутність таких перемог і на тлі загостреної критики керівництва Кремля.