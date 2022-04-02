ЗСУ взяли під контроль аеропорт у Гостомелі – британська розвідка

На північно-західному напрямку продовжуються спроби українських військ просунутися з Ірпеня на Бучу

Українські війська продовжують наступ під час відведення російських сил на околицях Києва. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Твіттер.

«На північно-західному напрямку продовжуються спроби українських військ просунутися з Ірпеня на Бучу та Гостомель. Російські сили вивели свою техніку з аеропорту Гостомеля, за який йшов бій з першого дня повномасштабного вторгнення», – зазначили у британській розвідці.

Нагадаємо, українські захисники продовжують звільняти міста й селища від російських окупантів. 1 квітня підрозділи ЗСУ звільнили Бородянку в Бучанському районі Київської області.

Також вже відомо, що Іванків звільнено: селище перейшло під контроль ЗСУ. Учора військові «підчистили» район скупчення рашистів на Київщині (фото).

Напередодні російські окупанти залишили весь Броварський район

Читайте також: