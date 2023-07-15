Нічна атака дронами: скільки «Шахедів» запустили окупанти
Сили ППО знищили чотири ворожі дрони
У ніч на 15 липня російські окупанти атакували Україну шістьма ударними дронами типу Shahed з південного напрямку. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Силами та засобами Повітряних сил на півдні та сході країни знищено чотири ворожі ударні дрони Shahed-136/131.
Також повідомляється, що протягом минулої доби 14 липня (окрім 16 «Шахедів», збитих вночі) протиповітряною обороною знищено три розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня («Орлан», «Зала») та три ударні дрони типу «Ланцет».
Як повідомлялося, вночі було зафіксовано запуск ударних БпЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська.
У ніч на 15 липня в Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Ворог двічі атакував околицю Запоріжжя із застосуванням БПЛА.
На Миколаївщині було збито три дрони-камікадзе типу Shahed 136/131.
Триває 507-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 32 бойових зіткнення.
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