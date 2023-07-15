Удар дронами по Запоріжжю: влада повідомила про наслідки (фото)

У результаті нічної атаки на Запоріжжя є постраждалий

У ніч на 15 липня російські окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

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За даними ОВА, ворог двічі атакував околицю Запоріжжя із застосуванням БПЛА.

Внаслідок дій окупантів в одному з районів Запоріжжя було ушкоджено інфраструктурний обʼєкт. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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«На жаль, є постраждала людина. Чоловіка у стані середньої тяжкості доставлено до медичного закладу», – розповів він.

За даними Запорізької ОВА, поранень зазнав 62-річний чоловік.

Крім того, ушкоджень зазнав і житловий фонд: у чотирьох багатоповерхових будинках повилітали вікна.

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На місці працюють усі відповідні служби та розгортається намет міської ради.

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Як повідомлялося, вночі було зафіксовано запуск ударних БпЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська.

У ніч на 15 липня в Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

Триває 507-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 32 бойових зіткнення.

За даними Генштабу ЗСУ, вночі Росія завдала чергового удару по Україні іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 та зенітними керованими ракетами.