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Окупанти запустили «Шахеди»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти запустили «Шахеди»
Дрони запустили з Приморсько-Ахтарська
фото ілюстративне

У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття!

Російські терористи знову атакують Україну дронами-камікадзе. Про це попередили Повітряні сили України.

«Увага! Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська», – йдеться в повідомленні.

У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття!

Окупанти запустили «Шахеди» фото 1

Нагадаємо, триває 506-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 17 ударних безпілотників іранського виробництва Shahed та одну зенітну керовану ракету із ЗРК С-300. В результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 16 «Шахедів».

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Теги: окупанти війна безпілотник

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