Окупанти атакували Миколаївщину «Шахедами» і обстріляли Очаків

В Очакові внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки

У ніч на 15 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було збито три дрони-камікадзе типу Shahed 136/131. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

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Протягом п’ятниці, 14 липня, ворог п’ять разів завдавав артилерійських ударів по береговій смузі та території м. Очаків. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та лінію мережі інтернет. Відбулося займання сухої трави на відкритій території, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Також вчора ворожі артилерійські удари двічі завдавалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

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Як повідомлялося, вночі було зафіксовано запуск ударних БпЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська.

У ніч на 15 липня в Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

Триває 507-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 32 бойових зіткнення.

За даними Генштабу ЗСУ, вночі Росія завдала чергового удару по Україні іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 та зенітними керованими ракетами.