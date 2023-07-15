У Запоріжжі пролунали вибухи

В області триває повітряна тривога

У ніч на 15 липня в Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

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Як зазначається, усього в місті пролунали два вибухи. Повідомлення про це надійшло від видання о 1:26.

Зазначимо, що станом на момент публікації у Запорізькій, а також у Дніпропетровській областях лунає повітряна тривога через загрозу атаки дронів. На Миколаївщині та Херсонщині фіксується загроза застосування балістичного озброєння. Жителям цих регіонів слід перебувати в укриттях та дотримуватись інформаційної тиші.

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Нагадаємо, завершився 506-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосували 17 ударних безпілотників іранського виробництва Shahed та одну зенітну керовану ракету із ЗРК С-300. У результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 16 «Шахедів».