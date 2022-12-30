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Нічна атака дронів: Повітряні сили відзвітували про збиті «Шахеди»

glavcom.ua
Нічна атака дронів: Повітряні сили відзвітували про збиті «Шахеди»
фото ілюстративне

Для подолання системи ППО, ворог намагався використати русло Дніпра

У ніч з 29 на 30 грудня ворог атакував Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136. Загалом було випущено 16 «Шахедів» з південно-східного та північного напрямків. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

«Для подолання системи протиповітряної оборони України, ворог намагався використати русло Дніпра», – йдеться в повідомленні.

Усі 16 дронів-камікадзе знищено силами та засобами повітряних командувань «Схід» та «Центр», а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України.

Нагадаємо, у Києві безпілотник Shahed влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа, її ліквідували. Внаслідок атаки пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок – вибиті вікна з першого по п'ятий поверхи.

До слова, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. 

Теги: росія окупанти війна Україна безпілотник

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