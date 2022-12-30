Нічна атака дронів: Повітряні сили відзвітували про збиті «Шахеди»
Для подолання системи ППО, ворог намагався використати русло Дніпра
У ніч з 29 на 30 грудня ворог атакував Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136. Загалом було випущено 16 «Шахедів» з південно-східного та північного напрямків. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.
«Для подолання системи протиповітряної оборони України, ворог намагався використати русло Дніпра», – йдеться в повідомленні.
Усі 16 дронів-камікадзе знищено силами та засобами повітряних командувань «Схід» та «Центр», а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України.
Нагадаємо, у Києві безпілотник Shahed влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа, її ліквідували. Внаслідок атаки пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок – вибиті вікна з першого по п'ятий поверхи.
До слова, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.
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