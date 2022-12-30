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Уночі Сили оборони збили десять ударних дронів у двох областях

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі Сили оборони збили десять ударних дронів у двох областях
Військові показали уламки збитого дрона
фото: скріншот із відео

Знищено дев’ять БПЛА типу «Шахед» та один «Марлін»

У ніч на 30 грудня сили оборони ліквідували ворожі дрони у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це повідомляє Повітряне командування «Схід».

«Авіацією та зенітними ракетними підрозділами ПвК «Схід» у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ знищено дев’ять БПЛА типу «Шахед» та один «Марлін» у Дніпропетровській та Запорізькій областях», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після опівночі повітряна тривога була оголошена в Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській областях. У Черкасах після сигналу повітряної тривоги було чути звук вибуху.

Близько 2 години ночі влада України оголосила повітряну тривогу у Києві та Київській області. Місцеві пабліки повідомляють, що повітряна тривога на Київщині пов'язана із безпілотниками типу «Шахед», які рухалися вздовж річки Дніпро у бік столиці.

Під час повітряної тривоги у Києві лунали звуки вибухів. Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

Також у місцевих Телеграм-каналах з'явилося відео збиття одного з «Шахедів».

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Теги: безпілотник війна росія Україна Дніпропетровщина Запорізька область

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