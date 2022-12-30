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Нічна атака дронів на Київ: у місті є руйнування

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака дронів на Київ: у місті є руйнування
Вночі кияни чули звуки вибухів
фото: glavcom.ua

Сили ППО збили п'ять іранських дронів Shahed

У ніч на 30 грудня російські окупанта атакували Київ іранськими дронами Shahed. У повітряному просторі Києва було зафіксовано п’ять ворожих беспілотників. Сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що сьогодні вночі столиця витримала атаку іранських БПЛА Shahed.

Проте, є влучання. «Один із баражуючих боєприпасів Shahed влучив у адміністративну будівлю в Голосіївському районі столиці, внаслідок чого будівля була частково зруйнована, а в житловому будинку поруч є пошкодження вікон», – повідомив Попко.

Інформація щодо потерпілих не надходила. Всі дані уточнюються, додав начальник КМВА.

Нагадаємо, близько 2 години ночі влада України оголосила повітряну тривогу у Києві та Київській області. Місцеві пабліки повідомляють, що повітряна тривога на Київщині пов'язана із безпілотниками типу «Шахед», які рухалися вздовж річки Дніпро у бік столиці.

Під час повітряної тривоги у Києві лунали звуки вибухів. Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

Також у місцевих Телеграм-каналах з'явилося відео збиття одного з «Шахедів».

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Теги: росія окупанти Київ війна безпілотник

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