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Україна розробляє технології для протидії іранським дронам – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна розробляє технології для протидії іранським дронам – ЗМІ
Українські розробники шукають шляхи боротьби з іранськими дронами-камікадзе
фото з відкритих джерел

Україні вдалося залучити приватні компанії до розробки технологій для боротьби з іранськими дронами-камікадзе

Українські інженери розробляють засоби, які допоможуть протидіяти атакам РФ іранськими дронами-камікадзе. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, Захід розробив системи ППО для протидії ракетним атакам. Однак знищення безпілотників вартістю 50 тисяч доларів ракетами, кожна з яких коштує 1 млн доларів, зовсім невигідно.

«Це невигідно, тому нам потрібно постійно знижувати вартість інструментів, які ми використовуємо для знищення «Шахедів», - сказав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Тому йдеться про виявлення безпілотників акустичними та іншими засобами, а також про фактичне їх знищення. У 2022 році Україна запустила проєкт, спрямований на створення «Армії дронів», який переріс у держпрограму, що охоплює все: від виробництва безпілотних літальних апаратів до навчання пілотів дронів.

Як зазначив Федоров, виробництво безпілотників наразі відбувається по всій Україні, попри загрозу російських авіаударів. За його словами, виробникам було наказано розподілити роботу по різних майданчиках і використовувати бомбосховища для деяких частин виробничого процесу. 

«Сьогодні цей підхід працює, і всі виробники продовжують працювати, і ракети не б'ють по виробництву. Вони (удари, - ред.) бувають, але не в таких масштабах», - додав він.

За словами міністра, понад 80% закуповуваних для ЗСУ дронів українського виробництва і збірки.

Анатолій Храпчинський, який працює у фірмі, що розробляє технології радіоелектронної боротьби, порівняв підхід України до технологічних інновацій з російським. За його словами, в той час, як в Росії використовується підхід "зверху вниз" і в ньому домінують держпідприємства, в Україні рушійною силою є приватний сектор, в який залучено безліч невеликих компаній.

«Коли ми починали цей проєкт минулого року, було сім компаній, які могли б продати дрони державі. Сьогодні їх 40, а до кінця року буде 50», - зазначив Федоров.

Він додав, що державний венчурний капітал допомагає розширити внутрішнє виробництво, і Україна має перевагу перед Росією, оскільки вона може ділитися технологіями з іноземними партнерами та не хвилюється про санкції.

«Завдяки коштам компанії починають локалізувати виробництво. Сьогодні ми закуповуємо запчастини по всьому світу, в тому числі в Китаї. Але локалізація поступово йде», - сказав міністр.

Нагадаємо, про те, що Москва та Тегеран домовилися створити завод із виробництва іранських безпілотників на території Росії, на початку червня повідомив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він представив датований 4 квітня супутниковий знімок місця у особливій економічній зоні «Алабуга». За даними розвідки США, будівництво заводу вже розпочалося, підприємство можуть запустити на початку наступного року. 

До слова, росіяни, ймовірно, розпочали випускати іранські «шахеди» на заводі у спеціальній економічній зоні «Алабуга». 

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Теги: будівництво технології системи ППО безпілотник Іран

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