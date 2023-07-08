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ЗМІ знайшли у Росії таємний завод із виготовлення іранських дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗМІ знайшли у Росії таємний завод із виготовлення іранських дронів
Російський виробник сільськогосподарських дронів почав випускати розвідувальні безпілотники
фото ілюстративне

Компанія вже виготовила близько 50 розвідувальних дронів для міноборони РФ

Росія у співпраці з Іраном переобладнала виробника сільськогосподарських дронів для забезпечення військових потреб в Україні. Йдеться про компанію «Альбатрос» у Таганрозі, яка працює на ключовому майданчику для російсько-іранської співпраці. Про це пише Financial Times.

Компанія вже виготовила близько 50 розвідувальних дронів для міноборони РФ.

Фабрика свідчить про продовження технологічного партнерства з Тегераном, на досвід якого Москва покладалася для забезпечення своїх атак на Україну.

У матеріалі FT зазначається, що активність між країнами на цьому об’єкті зросла в останні місяці. Повідомляється також, що тут почався набір інженерів, які можуть перекладати «технічні документи». 

Російська група «Альбатрос», яка раніше спеціалізувалась на сільськогосподарських технологіях, побудувала свій новий завод в особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані – це місце, яке, як стверджували США, є центром підтримуваних Тегераном зусиль з розвитку потенціалу Росії у виробництві безпілотників. 

На відео, оприлюдненому минулого місяця, міноборони Росії показало, як військові в Україні запускають розвідувальні безпілотники, які воно назвало безпілотниками «Альбатрос». У заяві для російських державних ЗМІ компанія повідомила, що поставила 50 безпілотників M5. Зовні безпілотники ідентичні тим, які будують на згаданому заводі.

Нагадаємо, про те, що Москва та Тегеран домовилися створити завод із виробництва іранських безпілотників на території Росії, на початку червня повідомив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він представив датований 4 квітня супутниковий знімок місця у особливій економічній зоні «Алабуга». За даними розвідки США, будівництво заводу вже розпочалося, підприємство можуть запустити на початку наступного року. 

До слова, у створенні заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе у Росії міг брати участь близький поплічник Путіна голова банку ВТБ Андрій Костін. Проект з будівництва заводу зі збирання іранських дронів передбачав фінансування у розмірі 80 млрд рублів. З бюджету надали лише 30 млрд, а решту суми «Алабуга» шукала самостійно. Частину міг виплатити Костін. Про причетність до проекту глави другого за розміром активів банку Росії можуть свідчити запуск ВТБ сервісу грошових переказів в Іран у грудні 2022 року та відкриття в країні офісу банку, про що стало відомо в травні 2023 року.

Читайте також: Росія запустила виробництво дешевих дронів-камікадзе

Теги: безпілотник росія Іран війна

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