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Нічна атака: ЗСУ повідомили про кількість збитих ракет і дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака: ЗСУ повідомили про кількість збитих ракет і дронів
РФ майже щоночі запускає ракети по Україні
фото з відкритих джерел

Росія випустила по Україні шість ракет 

У ніч на 4 червня російські окупанти атакували Україну безпілотниками та крилатими ракетами, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«З 1:00 по 4:00 4 червня 2023 року противник застосував п’ять іранських ударних БпЛА Shahed-136/131 з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 – випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію», – йдеться в повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.

Нічна атака: ЗСУ повідомили про кількість збитих ракет і дронів фото 1

Нагадаємо, у Києві та області в ніч на 4 червня приблизно з 1:50 до 4:30 тривала повітряна тривога. Спочатку небезпека оголошувалася в усіх східних, центральних, південних та північних областях, а згодом почала ширитися й західними. О 2:35 – небезпека охопила всю Україну. РФ атакувала дронами і ракетами.

У Київській області під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони. Усі ворожі цілі було знищено.

Крім того, цієї ночі вибухи пролунали у Кропивницькому Кіровоградської області.

Теги: безпілотник війна ракета окупанти росія

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