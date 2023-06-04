У Кропивницькому пролунали вибухи – ЗМІ

У місті триває повітряна тривога, не полишайте укриттів

У ніч на 4 червня у Кропивницькому Кіровоградської області пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомило «Суспільне».

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Повідомлення про звуки вибухів у місті найшло приблизно о 3:30.

Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович закликав жителів регіону залишатися в укриттях до відбою загрози.

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Зазначимо, що станом на зараз в усій Україні триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші – не фіксуйте роботу наших захисників.

Нагадаємо, у ніч на 4 червня у Київській області під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони.