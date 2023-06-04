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Влада повідомила результат роботи ППО на Київщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Влада повідомила результат роботи ППО на Київщині
Українські захисники знищили всі ворожі цілі на підступах до Києва
фото: Генштаб ЗСУ

Жодна повітряна ціль до столиці не долетіла

Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі ракети та дрони, які летіли на Київ у ніч на 4 червня. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Наш сусід-нелюд на словах кричить усьому світові про свою віру і любов до Бога. А на ділі – навіть у святу Трійцю московські сатанисти не гребують бажанням вбивати мирних людей. Сьогодні вночі рашисти атакували Україну ракетами, які традиційно були запущені із району Каспію стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, та БпЛА», – зявив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередньою інформацією, жодна повітряна ціль до столиці не долетіла. Усе, що прямувало в бік Києва, сили ППО знищили ще на дальніх підступах до міста.

Нагадаємо, у ніч на 4 червня у Київській області під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони

Крім того, вночі 4 червня у Кропивницькому Кіровоградської області пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги.

Теги: Київ Київщина ЗСУ

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